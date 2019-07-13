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В Мглинском районе 18-летнюю девушку сбил Mitsubishi Carisma

Опубликовано Вчера, 19:47

13 июля в Мглинском районе случилась авария с участием иномарки Mitsubishi Carisma, погибла 18-летняя девушка.

Инцидент произошел в 22:20 на третьем километре трассы «Мглин-Харитоновка-Великий Бор». По данным ГИБДД, 28-летний водитель Mitsubishi Carisma двигался со стороны села Красные Косары в деревню Быковка и сбил насмерть 18-летнюю девушку, которая шла по краю проезжей части.

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