В Бежице из троллейбуса выпал 78-летний пассажир
78-летний мужчина 13 июля получил травмы во время падения из троллейбуса на остановочном пункте в Бежицком районе.
Правоохранители сообщение о пострадавшем пенсионере получили из травматического пункта в 17:20. Пожилой человек ушиб грудную клетку. Врачи, назначив лечение, отпустили его домой.
Сам инцидент произошел в 10:45 в районе остановки «Бум Сити». По предварительным данным, на улице 3-го Интернационала 44-летняя дама-водитель троллейбуса ЗИУ при начале движения от остановки допустила падение пенсионера.
Полиция проводит по данному факту проверку.
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