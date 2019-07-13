В Бежице из троллейбуса выпал 78-летний пассажир

78-летний мужчина 13 июля получил травмы во время падения из троллейбуса на остановочном пункте в Бежицком районе.

Правоохранители сообщение о пострадавшем пенсионере получили из травматического пункта в 17:20. Пожилой человек ушиб грудную клетку. Врачи, назначив лечение, отпустили его домой.

Сам инцидент произошел в 10:45 в районе остановки «Бум Сити». По предварительным данным, на улице 3-го Интернационала 44-летняя дама-водитель троллейбуса ЗИУ при начале движения от остановки допустила падение пенсионера.

Полиция проводит по данному факту проверку.