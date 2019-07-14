В Брянском районе автоледи на иномарке Hyundai «приземлилась» в кювете

Две дамы 14 июля получили травмы во время ДТП с иномаркой Hyundai Solaris на дороге «Украина» в Брянском районе.

Одну из пострадавших, 37-летнюю автомобилистку, отвезли в больницу. Она ушибла легкие, получила тупую травму живота, сотрясение мозга, переломала нос. Вторую, 57-летнюю пассажирку, врачи отпустили домой. У нее легкое сотрясение мозга и ушиб шеи.

Сама авария произошла в 19:45 на 351-м километре трассы. Как сообщили сотрудники ГИБДД, дама на авто Hyundai Solaris ехала со стороны Москвы в Брянск.

Отвлекшись от управления, слетела в кювет и опрокинулась.