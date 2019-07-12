17-летний брянец покалечил ноги и живот в ДТП под Гордеевкой

16 июля в Гордеевском районе случилась авария с «Ладой Грантой», пострадал 17-летний пассажир.

Само ДТП произошло в 15:30 на 43-м километре трассы «Клинцы-Гордеевка-Красная Гора». По данным сотрудников ГИБДД, 43-летняя автоледи на машине «Лада Гранта» ехала на большой скорости и, не справившись с управлением, вылетела в кювет.

17-летний пассажир покалечил живот и ноги. Сейчас он в больнице.