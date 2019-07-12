Брянский следком заинтересовался гибелью ребенка на воде

В Гагарине в рамках Всероссийского форума для предпринимателей «Территория бизнеса – территория жизни» подвели итоги открытого регионального этапа Национальной премии «Бизнес-Успех».

В филиале «Россети Центр Смоленскэнерго*» уже второй год подряд работает сразу два студенческих строительных отряда. Один из них состоит из студентов профильных специальностей средних профессиональных учебных заведений Смоленской области (стройотряд «Феникс») - Смоленский политехнический техникум, Ярцевский индустриальный техникум, Рославльский многопрофильный колледж, Сафоновский Филиал АПО, Вяземский политехнический техникум, Вяземский железнодорожный техникум. Всего в отряде 23 студента.

На железнодорожных переездах в границах Смоленского региона МЖД в первом полугодии 2019 года произошло 2 столкновения автомобильного транспорта с железнодорожным, одно из них – со смертельным исходом: погибло два человека, еще один – пострадал. Количество ДТП осталось на уровне прошлого года.

В «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги реализации мероприятий по пресечению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии за 5 месяцев 2019 года.

12 июля в деревне Холм Демидовского района случилось возгорание, на тушение выезжали трое спасателей 23-й части и подразделения «Пржевальское».

Житель Смоленской области может провести ближайшие 10 лет за решеткой, его подозревают в мошенничестве на 3 млн рублей с лишним.

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Расписание нескольких пригородных поездов в Брянской области изменится в с 21 июля по 3 августа в связи с ремонтно-путевыми работами Корректировки коснутся Суземского, Комаричского и Унечского направлений В Брянском регионе Московской железной дороги продолжаются плановые ремонтно-путевые работы, необходимые для обеспечения безопасности и надежности перевозок.

Брянскэнерго совершенствует работу по управлению электросетевым хозяйством региона В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» ведется работа по созданию единого центра управления сетями (ЕЦУС), результатом которой станет значительное повышение наблюдаемости и управляемости электросетевыми объектами.

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