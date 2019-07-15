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В Брянске оштрафован лихач на Geely

Опубликовано Сегодня, 07:00

Работники брянского ГИБДД привлекли к административной ответственности водителя автомобиля Geely Atlas, который нарушил правила дорожного движения.

Инцидент случился 10 июля 2019 года около дома №52 микрорайона Московский. Автомобилист нарушил знак 5.15.7 «Направление движения по полосам» и поехал по встречке.

Автохам оштрафован на 500 рублей.

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