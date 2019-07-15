В Брянске оштрафован лихач на Geely

В Гагарине в рамках Всероссийского форума для предпринимателей «Территория бизнеса – территория жизни» подвели итоги открытого регионального этапа Национальной премии «Бизнес-Успех».

В филиале «Россети Центр Смоленскэнерго*» уже второй год подряд работает сразу два студенческих строительных отряда. Один из них состоит из студентов профильных специальностей средних профессиональных учебных заведений Смоленской области (стройотряд «Феникс») - Смоленский политехнический техникум, Ярцевский индустриальный техникум, Рославльский многопрофильный колледж, Сафоновский Филиал АПО, Вяземский политехнический техникум, Вяземский железнодорожный техникум. Всего в отряде 23 студента.

На железнодорожных переездах в границах Смоленского региона МЖД в первом полугодии 2019 года произошло 2 столкновения автомобильного транспорта с железнодорожным, одно из них – со смертельным исходом: погибло два человека, еще один – пострадал. Количество ДТП осталось на уровне прошлого года.

В «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги реализации мероприятий по пресечению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии за 5 месяцев 2019 года.

12 июля в деревне Холм Демидовского района случилось возгорание, на тушение выезжали трое спасателей 23-й части и подразделения «Пржевальское».

Житель Смоленской области может провести ближайшие 10 лет за решеткой, его подозревают в мошенничестве на 3 млн рублей с лишним.

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