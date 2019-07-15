Брянец на иномарке устроил «дорожный бильярд»

51-летний водитель иномарки Fiat получил травмы после аварии с Volvo и машиной DAF на трассе «Украине» в Брянском районе 16 июля.

Врачи диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму, кроме этого, мужчине разорвало ухо. Сейчас раненый в больнице.

Само ДТП случилось в 07:30 на 361 километре дороги. Сотрудники ГИБДД говорят, автомобилист на иномарке Fiat не уступил дорогу Volvo под управлением 42-летнего водителя. В итоге Fiat отбросило на DAF, где за рулем был 48-летний мужчина. После столкновения Fiat «приземлился» в кювете.