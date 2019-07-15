«Мираторг» объявил вознаграждение за информацию о забое скота

100 тыс рублей за сведения о криминальных забойщиках животных в Карачевском районе и их пособниках объявил агрохолдинг «Мираторг».

Инцидент случился 13 июля около села Емельянова Вельяминовского сельского поселения. Неизвестные совершили криминальный забой коровы абердин-ангусской породы из стада агрохолдинга.

Телефон для контактов — 8-910-3344440. Конфиденциальность гарантируют.

Это не первый случай забоя скота в области.

В пресс-службе «Мираторга» объяснили, когда человек сообщает правоохранителям о преступлении – это правильная позиция, которая поддерживается вознаграждением. Уверены, что участников преступления ждет наказание.

«Мы гарантируем выплату 100 тысяч рублей за информацию о совершенном или готовящемся преступлении - криминальном забое животных на наших фермах и гарантируем полную анонимность и конфиденциальность», — прокомментировали в пресс-службе АПХ «Мираторг».