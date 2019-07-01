В селе Ивановка нашли целый арсенал боеприпасов и огромную авиабомбу

Житель Смоленской области может провести ближайшие 10 лет за решеткой, его подозревают в мошенничестве на 3 млн рублей с лишним.

Семья Тимофеевых из Вязьмы растит девятерых детей. Легко ли в наши дни растить четверых своих и пятерых приемных детей? И в чем секрет семейного счастья?

Предоставление земельных участков многодетным семьям и реализацию госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий обсудили на рабочем совещании членов администрации Смоленской области, которое провел губернатор.

17 июля 2019 года в Смоленской области началась совместная противоаварийная тренировка компании «Россети» и государственного производственного объединения «Белэнерго».

За 6 месяцев 2019 года в Смоленском регионе Московской железной дороги нарушения пешеходами правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта привели к 9 случаям травмирования. Это на 5 происшествий меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и платежная система Visa провели XIV Ежегодную Конференцию для банков-партнеров «Эволюция платежей: настоящее и будущее». Мероприятие состоялось в Баку (Азербайджан).

На место вызвали саперов «Брянского пожарно-спасательного центра». В 16:46 боеприпасы обезвредили. Речь идет о минометной мине 81 мм, двух артиллерийских снарядах 152 мм, двух артснарядах 105 мм, двух - 88 мм, одном - в 76 мм, реактивном снаряде 150 мм и авиабомбе на 25 кило.

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«Ростелеком» обновил портал Единой биометрической системы «Ростелеком» оптимизировал работу портала Единой биометрической системы, добавив новые функции как для граждан, так и для представителей банков. В новой версии портала появился каталог доступных услуг для физических лиц и реестр продуктов для бизнеса.

Железнодорожники приняли участие в донорской акции по сдаче крови в Брянске Брянские железнодорожники приняли участие в добровольной донорской акции по сдаче крови, которая прошла в Брянске 18 июля. Мобильный пункт переливания крови был развернут возле Дворца культуры железнодорожников.

Брянскэнерго напоминает жителям Брянской области правила поведения во время грозы В Брянской области установилась теплая погода с возможным возникновением ливней и гроз. В рамках профилактической работы по предупреждению несчастных случаев со сторонними лицами на объектах электросетевого хозяйства филиал «Россети Центр Брянскэнерго» напоминает жителям Брянщины о необходимости соблюдения правил поведения во время прохождения грозового периода:

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

