На Красноармейской в Брянске иномарка «протаранила» забор

18 июля в Советском районе Брянска произошла авария с иномаркой, об этом сообщила группа «Брянский водитель» в одной из соцсетей.

Инцидент случился утром 18 июля. Как объяснили очевидцы, нетрезвый водитель не справился с рулевым управлением и врезался в забор. Свидетели также заверяют, что мужчина похож на человека, который работает в ППС.

Известно, что автомобилист с места аварии скрылся. Протокол же оформили как стоянку транспорта в неположенном месте.

«Звонили в дежурку, там грубили и говорили, что если вам надо, то приезжайте и давайте объяснения», — поделился автор поста.