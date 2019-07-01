На Володарке случилась авария с «Яндекс. Такси»

19 июля в Володарском районе на улице Димитрова произошло ДТП с иномаркой и машиной такси, об этом рассказали в одной из соцсетей.

Фото опубликовал Никита Герасин. Инцидент случился около часа дня. От столкновения транспорт получил повреждения.

По словам жительницы Брянска Элины Лаар, в аварии виноват водитель чёрной машины, такси ехало по главной.

На место прибыли пожарные и «скорая». Жертв не было.