В Комаричах Mitsubishi сбил 11-летнего велосипедиста

Житель Смоленской области может провести ближайшие 10 лет за решеткой, его подозревают в мошенничестве на 3 млн рублей с лишним.

Семья Тимофеевых из Вязьмы растит девятерых детей. Легко ли в наши дни растить четверых своих и пятерых приемных детей? И в чем секрет семейного счастья?

Предоставление земельных участков многодетным семьям и реализацию госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий обсудили на рабочем совещании членов администрации Смоленской области, которое провел губернатор.

17 июля 2019 года в Смоленской области началась совместная противоаварийная тренировка компании «Россети» и государственного производственного объединения «Белэнерго».

За 6 месяцев 2019 года в Смоленском регионе Московской железной дороги нарушения пешеходами правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта привели к 9 случаям травмирования. Это на 5 происшествий меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и платежная система Visa провели XIV Ежегодную Конференцию для банков-партнеров «Эволюция платежей: настоящее и будущее». Мероприятие состоялось в Баку (Азербайджан).

У пострадавшего мальчика ушиб правой половины таза, обоих локтей, носа, сотрясение головного мозга; сейчас он в больнице.

Инцидент случился в 11:15. По предварительным данным, 43-летний автомобилист на Mitsubishi Lancer ехал со стороны Лопандино и сбил 11-летнего велосипедиста.

19 июля в поселке Комаричи на улице Ленина случилась авария с Mitsubishi Lancer и велосипедом, в итоге пострадал 11-летний водитель двухколесного транспорта.

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Переезд около станции Навля в Брянской области будет закрыт для движения автотранспорта 22 июля 22 июля с 9:00 до 17:00 на железнодорожном переезде 423 км станции Навля Брянского региона Московской железной дороги пройдут плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности движения поездов и автомобилей.

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