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В Комаричах Mitsubishi сбил 11-летнего велосипедиста

Опубликовано Вчера, 19:59

19 июля в поселке Комаричи на улице Ленина случилась авария с Mitsubishi Lancer и велосипедом, в итоге пострадал 11-летний водитель двухколесного транспорта.

Инцидент случился в 11:15. По предварительным данным, 43-летний автомобилист на Mitsubishi Lancer ехал со стороны Лопандино и сбил 11-летнего велосипедиста.

У пострадавшего мальчика ушиб правой половины таза, обоих локтей, носа, сотрясение головного мозга; сейчас он в больнице.

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