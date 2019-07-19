В деревне Дарковичи на пожаре в доме для пожилых людей едва не погиб один человек

21 июля в деревне Дарковичи Брянского района случился пожар, во время которого пострадал человек.

Информация о возгорании поступила в 01:32. Через 10 минут сразу на восьми автоцистернах прибыли сотрудники МЧС 2, 12, 13, 33 и 35-й частей, а также СПТ и ОГ ЦУКС.

Как оказалось, комнату в здании дома-интерната престарелых и инвалидов на первом этаже охватило пламя.

В тушении использовали ручной ствол, работало восемь звеньев газодымозащитной службы.

Огонь был ликвидирован в течение часа.

Постояльцев эвакуировал персонал объекта.

«Один человек пострадал. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.