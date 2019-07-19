На трассе «Климово-Чуровичи» Audi врезался в комбайн, погиб водитель

Водитель Audi 80 получил смертельные травмы во время аварии с комбайном «Полесье-1218» на трассе «Климово-Чуровичи» 20 июля.

Кроме этого, в ДТП пострадал 47-летний пассажир иномарки. Он ушиб головной мозг, находится в тяжелом состоянии в больнице.

Само ДТП случилось в 09:24 на 26 километре дороги в Климовском районе. По предварительным данным, 46-летний водитель иномарки выскочил на встречную полосу, где столкнулся с комбайном «Полесье-1218» под управлением 51-летнего водителя.