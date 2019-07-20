В Брянском районе Ford «приземлился» в кювете

20-летняя пассажирка авто Ford Focus получила травмы во время аварии 20 июля в Брянском районе.

Девушке переломало нос, кроме этого, она покалечила левое плечо. Врачи назначили ей лечение и отпустили домой.

Инцидент случился в 10:30 на 104 километре трассы «Орел-Смоленск». По предварительным данным, 25-летний автомобилист ехал из Карачева в Брянск. Выскочив на встречку, он не справился с управлением и опрокинулся в кювет.