Пожаром в Дарковичском интернате для пожилых людей заинтересовалась прокуратура

Игорь Таратонов, и.о. прокурора области, поручил провести проверку в связи с пожаром в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Дарковичах 21 июля.

Во время проверки дадут оценку соблюдению в учреждении требований пожарной безопасности.

Кроме этого, заинтересовались случившимся и сотрудники МВД «Брянский», ОНДПР по Брянскому району и города Сельцо.

Как выяснили правоохранители, загорелась одна из комнат на первом этаже второго корпуса дома-интерната, все случилось из-за непотушенной сигареты в постели.

Во втором корпусе проживает 97 человек, из них 39 эвакуировали. Других выводить на улице не было надобности.

В результате пожара погиб 71-летний мужчина, который проживал в комнате, где произошло возгорание.