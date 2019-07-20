В Советском районе не удался банный день

22 июля в Советском районе областного центра случился пожар, на место выезжали спасатели первой части на двух автоцистернах.

Информация поступила дежурному управления МЧС в 01:03. Через семь минут огнеборцы прибыли по адресу. Как оказалось, горело помещение частной бани размером 4х4 метра. В тушении использовали ручной ствол.

В 01:15 пламя локализовали, через две минуты ликвидировали.

Пострадавших не было.

Причину выяснят специалисты.