Жительница Брянска, похитившая более 700 тыс рублей, ответит в суде

35-летняя жительница Брянска, сотрудница фирмы «Про-Сервис», предстанет перед судом за хищение имущества в крупном размере.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение.

История продолжалась с мая 2013-го по ноябрь 2017 года. Согласно версии расследования, дама находилась на руководящей должности и несла материальную ответственность. Продавая товар не от имени общества, а от себя лично людям, которые сотрудничали с фирмой, она прикарманила свыше 700 тыс рублей.

Для скрытия недостачи женщина использовала бухгалтерскую систему, при которой создавала видимость перемещения товара с одного склада на другой, не давая таким образом отследить, где фактически он находится.