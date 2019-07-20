Под Новозыбковом водитель иномарки подшофе врезался в дерево
21 июля в Новозыбковском районе случилась авария с Volkswagen PASSAT, ранен 45-летний мужчина.
Водитель переломал себе ребра слева, его госпитализировали. Как выяснилось, гражданин был пьяным.
Инцидент случился в 20.00 на втором километре трассы «Новозыбков - Крутоберезка - Синий Колодец».
Сотрудники ГИБДД говорят, мужчина на иномарке ехал на всех парах в направлении деревни Крутоберезка. Выскочив на правую обочину, он врезался в дерево.
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