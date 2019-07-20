В Севске 8-летнего велосипедиста сбил Mitsubishi

8-летний велосипедист получил травмы, угодив под колеса иномарки Mitsubishi PAJERO 21 июля в Севске на улице Кирова.

Инцидент случился в 19:10. По данным ГИБДД, 60-летний автомобилист на машине Mitsubishi PAJERO двигался к трассе М3 «Украина» и сбил несовершеннолетнего водителя велосипеда, который выскочил на проезжую часть с прилегающей территории.

Мальчик ушиб головной мозг, кроме этого, у него закрытая черепно-мозговая травма, судорожный синдром и множество рваных ран по телу. Сейчас он в больнице.