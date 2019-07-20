Под Унечей пьяный иностранец жестоко расправился с 44-летним мужчиной

Брянские следователи предъявили обвинение в убийстве 43-летнему иностранцу.

Уголовное дело было заведено по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Во время следствия обвиняемого будут содержать под стражей.

«Совершение преступления в состоянии опьянения может быть расценено как обстоятельство, отягчающее ответственность», - объяснили в пресс-службе СУ СК.

История случилась вечером 19 июля 2019 года во дворе дома деревни Новое Задубенье. Согласно версии расследования, нетрезвый иностранный гражданин поссорился с 44-летним местным жителем, во время конфликта ударил его ножом. От полученных ран потерпевший скончался на месте.