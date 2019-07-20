В селе Некислица мотоциклист переломал себе нос

ДТП с мотоциклом Alfa 21 июля произошло в селе Некислица Севского района, пострадал 21-летний парень.

Врачи обнаружили у молодого человека закрытую черепно-мозговую травму, кроме этого, он переломал себе нос.

Сама авария случилась в 03:20 на улице 8 марта. По предварительным данным, парень на мотоцикле не справился с управлением и упал вместе с транспортом.