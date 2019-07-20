Под поселком Бордовичи здорово контузило водителя «Москвича»
Водитель «Москвича» получил тяжелые травмы во время аварии с иномаркой Mercedes BENZ 21 июля на трассе «Обход Брянска».
Инцидент случился в 10:30 на 37 километре дороги в Брянском районе.
По данным сотрудников ГИБДД, 79-летний автомобилист на «Москвиче» ехал по второстепенной дороге с Бордовичей и не уступил дорогу иномарке Mercedes BENZ под управлением 46-летнего водителя.
У мужчины из «Москвича» обнаружили контузию головного мозга, сейчас он в больнице.
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