Под поселком Бордовичи здорово контузило водителя «Москвича»

Водитель «Москвича» получил тяжелые травмы во время аварии с иномаркой Mercedes BENZ 21 июля на трассе «Обход Брянска».

Инцидент случился в 10:30 на 37 километре дороги в Брянском районе.

По данным сотрудников ГИБДД, 79-летний автомобилист на «Москвиче» ехал по второстепенной дороге с Бордовичей и не уступил дорогу иномарке Mercedes BENZ под управлением 46-летнего водителя.

У мужчины из «Москвича» обнаружили контузию головного мозга, сейчас он в больнице.