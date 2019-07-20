Брянцев возмутил «король», занявший место для инвалидов

Предоставление земельных участков многодетным семьям и реализацию госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий обсудили на рабочем совещании членов администрации Смоленской области, которое провел губернатор.

17 июля 2019 года в Смоленской области началась совместная противоаварийная тренировка компании «Россети» и государственного производственного объединения «Белэнерго».

За 6 месяцев 2019 года в Смоленском регионе Московской железной дороги нарушения пешеходами правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта привели к 9 случаям травмирования. Это на 5 происшествий меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и платежная система Visa провели XIV Ежегодную Конференцию для банков-партнеров «Эволюция платежей: настоящее и будущее». Мероприятие состоялось в Баку (Азербайджан).

Смоленская полиция завела уголовное дело на 32-летнего местного жителя, который подозревается в краже.

22 июля в Рославле произошел пожар на 1-м Коммунистическом переулке, на помощь выезжали семь сотрудников МЧС 13-й части.

Пользователи сети возмутились, увидев ситуацию, и заметили - таких «королей» необходимо штрафовать, дабы они впредь соблюдали правила дорожного движения и парковались в соответствующем месте.

На снимке видно, что владелец оставил свой транспорт прямо на парковке для инвалидов.

22 июля в одной из соцсетей житель Брянска опубликовал фотографию с «автохамом», нарушившим правила дорожного движения.

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Переезд около станции Навля в Брянской области будет закрыт для движения автотранспорта 22 июля 22 июля с 9:00 до 17:00 на железнодорожном переезде 423 км станции Навля Брянского региона Московской железной дороги пройдут плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности движения поездов и автомобилей.

Брянскэнерго напоминает о необходимости соблюдения правил электробезопасности Филиал «Россети Центр Брянскэнерго» обращает внимание жителей Брянской области на то, что по статистике, во время летних каникул число случаев травматизма среди детей и подростков значительно возрастает.

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