В Навлинском районе полыхал лес

17 июля 2019 года в Смоленской области началась совместная противоаварийная тренировка компании «Россети» и государственного производственного объединения «Белэнерго».

За 6 месяцев 2019 года в Смоленском регионе Московской железной дороги нарушения пешеходами правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта привели к 9 случаям травмирования. Это на 5 происшествий меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и платежная система Visa провели XIV Ежегодную Конференцию для банков-партнеров «Эволюция платежей: настоящее и будущее». Мероприятие состоялось в Баку (Азербайджан).

Смоленская полиция завела уголовное дело на 32-летнего местного жителя, который подозревается в краже.

22 июля в Рославле произошел пожар на 1-м Коммунистическом переулке, на помощь выезжали семь сотрудников МЧС 13-й части.

Вяземская полиция проводит расследование в связи с мошенничеством, которое совершили в отношении 66-летней местной жительницы.

Как сообщили в управлении МЧС, населенным пунктам опасность не угрожала, до ближайшей деревни Алтухово было 6,5 километров. Как оказалось, горела лесная подстилка на площади 1,5 гектара.

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Переезд около станции Навля в Брянской области будет закрыт для движения автотранспорта 22 июля 22 июля с 9:00 до 17:00 на железнодорожном переезде 423 км станции Навля Брянского региона Московской железной дороги пройдут плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности движения поездов и автомобилей.

Более 500 сотрудников Брянскэнерго прошли обучение в первом полугодии 2019 года В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» подвели итоги по обучению персонала за первое полугодие 2019 года. За отчетный период на эти цели было направлено более 2, 5 млн. руб.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

