В ужасной аварии на брянской дороге разбился 22-летний водитель иномарки Mercedes

Сотрудники Госавтоинспекции поведали детали страшной автокатастрофы, которая случилась 22 июля на трассе «Орел-Брянск-Смоленск» около Летошников в Жуковском районе.

Авария произошла в семь вечера на 176 километре дороги. За рулем автомобиля Mercedes находился 22-летний парень, он столкнулся сперва с «Газелью», затем отлетел в большегруз DAF. После легковую машину отбросило на Nissan и Mitsubishi.

Водитель машины Mercedes скончался на месте. У 25-летней пассажирки ушибы мозга и лица. Сейчас она в больнице.