В ужасной аварии на брянской дороге разбился 22-летний водитель иномарки Mercedes
Сотрудники Госавтоинспекции поведали детали страшной автокатастрофы, которая случилась 22 июля на трассе «Орел-Брянск-Смоленск» около Летошников в Жуковском районе.
Авария произошла в семь вечера на 176 километре дороги. За рулем автомобиля Mercedes находился 22-летний парень, он столкнулся сперва с «Газелью», затем отлетел в большегруз DAF. После легковую машину отбросило на Nissan и Mitsubishi.
Водитель машины Mercedes скончался на месте. У 25-летней пассажирки ушибы мозга и лица. Сейчас она в больнице.
Новости регионов
Банк УРАЛСИБ и Visa провели XIV Ежегодную Конференцию для банков-партнеров «Эволюция платежей: настоящее и будущее»
Более чем на 30% сократилось количество несчастных случаев с пешеходами на железной дороге в Смоленском регионе МЖД в I полугодии
Задавайте вопросы, УФАС на связи В адрес Брянского УФАС России на прошедшей неделе поступило несколько интересных вопросов о нарушениях антимонопольного законодательства и законодательства о рекламе.
Заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Наталья Александровна Новикова дала разъяснения по сути каждого вопроса.
Совместный проект стал возможен благодаря подписанному соглашению о развитии сотрудничества
22 июля с 9:00 до 17:00 на железнодорожном переезде 423 км станции Навля Брянского региона Московской железной дороги пройдут плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности движения поездов и автомобилей.
В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» подвели итоги по обучению персонала за первое полугодие 2019 года. За отчетный период на эти цели было направлено более 2, 5 млн. руб.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.