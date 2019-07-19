В Бежице «целительница» одурачила наивную девушку

Брянская полиция предъявила обвинение в мошенничестве 32-летней даме, от которой пострадала 24-летняя девушка.

По части 2 статьи 159 УК РФ ей грозит до пяти лет.

Согласно версии следствия, к наивной жительнице Бежицы подошла незнакомка и предложила погадать. Через пару минут гадание перешло в процедуру «снятия порчи», после последней девушка осталась без золотых колец. Потерпевшая рассказала, «ясновидящая» убедила ее в том, что изделия сами вернуться через время.

Похищенные драгоценности возвратили хозяйке.