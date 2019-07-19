ЧП в больнице Брасовского района: эвакуировано 110 человек

23 июля в поселке Локоть Брасовского района случился пожар в центральной районной больнице, на тушение отправлялись сотрудники МЧС 41-й, 31-й и 24-й частей.

Возгорание произошло в начале одиннадцатого утра. За минуту огнеборцы были около медучреждения. Как оказалось, очаг пламени находился в рентген-кабинете, расположенном на третьем этаже терапевтического отделения.

За девять минут стихию локализовали, еще за четыре ликвидировали. На улицу было выведено 110 человек.

Пострадавших не было.

«Все автоматические системы противопожарной защиты сработали в штатном режиме. Причину выяснят специалисты», - объяснили в пресс-службе регионального ведомства.