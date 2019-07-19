Клинцовский парень подшофе надругался над девушкой знакомого

Брянский следком завершил расследовать дело 27-летнего парня из Клинцов, который обвиняется в изнасиловании.

Документ будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

История случилась 19 декабря 2018 года. По материалам расследования, пьяный молодой человек зашел к знакомому в общежитие на Краснознаменной в Клинцах. Предложил его девушке вступить с ним в половой контакт. Она отказала. Затем обвиняемый ударил приятеля в лицо, отчего последний упал, потеряв сознание. После этого фигурант набросился на сожительницу потерпевшего и надругался над ней.