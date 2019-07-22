В общежитии Володарки совершено нападение на 57-летнюю даму

Брянская полиция завела уголовное дело на 45-летнего местного жителя, который подозревается в умышленном причинении средней тяжести здоровью.

По ст. 112 УК РФ ему грозит до трех лет.

Как рассказала горожанка, она готовила на кухне еду, вдруг в коридоре появился пьяный незнакомец. Спросила, кого ищет. Реакция мужчины была неадекватной: сперва на женщину обрушилась нецензурная брань, а затем она получила удары по лицу.

Медики диагностировали у пострадавшей перелом носа и ушибы.