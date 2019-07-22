Брянский следком возбудил уголовное дело в связи с убийством на улице Ульянова

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и платежная система Visa провели XIV Ежегодную Конференцию для банков-партнеров «Эволюция платежей: настоящее и будущее». Мероприятие состоялось в Баку (Азербайджан).

Смоленская полиция завела уголовное дело на 32-летнего местного жителя, который подозревается в краже.

22 июля в Рославле произошел пожар на 1-м Коммунистическом переулке, на помощь выезжали семь сотрудников МЧС 13-й части.

Вяземская полиция проводит расследование в связи с мошенничеством, которое совершили в отношении 66-летней местной жительницы.

Сафоновская полиция завела уголовное дело на ранее судимого 38-летнего местного жителя, его подозревают в краже.

В соответствии с Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" оснащение жилого помещения приборами учета, ввод установленных приборов учета в эксплуатацию, их надлежащая техническая эксплуатация, сохранность и своевременная замена должны быть обеспечены собственником жилого помещения.

Следователи Брянской области завели уголовное дело по факту убийства на улице Ульянова в областном центре.

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