В Сураже в ДТП покалечилась 43-летняя велосипедистка

43-летняя водитель велосипеда получила травмы после аварии с авто Mitsubishi АSX 23 июля на Пролетарской в Сураже.

Инцидент произошел в 08:45. Как объяснили работники ГИБДД, женщина на велосипеде «СТЕЛС» двигалась с Молодежной в сторону Красноармейской и выскочила на встречку, где врезалась в Mitsubishi АSX с 50-летним водителем.

В итоге велосипедистка получила черепно-мозговую травму, ушибла мозг. Кроме этого, у нее повреждено основание черепа, раны на ногах и руках, ее госпитализировали.