В Сураже обнаружен «резиновый» дом

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и платежная система Visa провели XIV Ежегодную Конференцию для банков-партнеров «Эволюция платежей: настоящее и будущее». Мероприятие состоялось в Баку (Азербайджан).

Смоленская полиция завела уголовное дело на 32-летнего местного жителя, который подозревается в краже.

22 июля в Рославле произошел пожар на 1-м Коммунистическом переулке, на помощь выезжали семь сотрудников МЧС 13-й части.

Вяземская полиция проводит расследование в связи с мошенничеством, которое совершили в отношении 66-летней местной жительницы.

Сафоновская полиция завела уголовное дело на ранее судимого 38-летнего местного жителя, его подозревают в краже.

В соответствии с Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" оснащение жилого помещения приборами учета, ввод установленных приборов учета в эксплуатацию, их надлежащая техническая эксплуатация, сохранность и своевременная замена должны быть обеспечены собственником жилого помещения.

Согласно материалам расследования, дама прописала в своем доме троих граждан Армении. Хозяйка жилья объяснила, таким образом якобы хотела помочь семье иностранцев найти работу, для которой нужна прописка.

По ст. 322.3 УК РФ ей грозит до трех лет.

Суражские правоохранители завели уголовное дело на 42-летнюю жительницу села Влазовичи, которая подозревается в фиктивной постановке на учет иностранцев.

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