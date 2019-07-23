Брянец переломал лопатки в «буханке»

34-летний брянец, пассажир «буханки», запомнит 24 июля надолго, поскольку в этот день во время аварии в Брасовском районе он получил множество травм.

Мужчина покалечил себе грудь, получил сотрясение мозга, а также переломал лопатки. Медики скорой помощи отправили его в больницу.

Само ДТП случилось в половине первого ночи на третьем километре трассы «Локоть - Кретово - Турищево – Суслово».

Сотрудники ГИБДД говорят, в происшествии виноват 35-летний водитель «буханки» (УАЗ-315196). Именно он летел на всех парах, не справился с управлением и опрокинулся на обочину.