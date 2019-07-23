Брянец на отечественном авто нарушил планы 16-летней велосипедистки

ДТП с «Ладой» и велосипедом случилось 24 июля в Брянске на улице Академика Королева, пострадала водитель двухколесного транспорта.

16-летняя велосипедистка переломала внутреннюю лодыжку, а также правый голеностопный сустав. Сейчас она в больнице.

Сама авария случилась в 13:40. Работники Госавтоинспекции утверждают, что 19-летний водитель «Лады» ехал с бульвара Щорса с левым поворотом на улицу 11 лет Октября и сбил 16-летнюю девочку на двухколесном транспорте, когда та пересекала трассу.