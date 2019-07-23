Брянец на отечественном авто нарушил планы 16-летней велосипедистки
ДТП с «Ладой» и велосипедом случилось 24 июля в Брянске на улице Академика Королева, пострадала водитель двухколесного транспорта.
16-летняя велосипедистка переломала внутреннюю лодыжку, а также правый голеностопный сустав. Сейчас она в больнице.
Сама авария случилась в 13:40. Работники Госавтоинспекции утверждают, что 19-летний водитель «Лады» ехал с бульвара Щорса с левым поворотом на улицу 11 лет Октября и сбил 16-летнюю девочку на двухколесном транспорте, когда та пересекала трассу.
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Задавайте вопросы, УФАС на связи В адрес Брянского УФАС России на прошедшей неделе поступило несколько интересных вопросов о нарушениях антимонопольного законодательства и законодательства о рекламе.
Заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Наталья Александровна Новикова дала разъяснения по сути каждого вопроса.
Совместный проект стал возможен благодаря подписанному соглашению о развитии сотрудничества
22 июля с 9:00 до 17:00 на железнодорожном переезде 423 км станции Навля Брянского региона Московской железной дороги пройдут плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности движения поездов и автомобилей.
В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» подвели итоги по обучению персонала за первое полугодие 2019 года. За отчетный период на эти цели было направлено более 2, 5 млн. руб.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.