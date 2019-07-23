В Советском районе едва не сгорела иномарка
25 июля в переулке Пилотов Советского района случился пожар, на тушение выезжали огнеборцы первой части на двух автоцистернах.
Возгорание произошло в 14:14. Через пять минут сотрудники МЧС были по адресу. К тому времени пламя отхватило моторный отсек легковушки-иномарки.
В тушении использовали ручной ствол.
За одну минуту огонь локализовали, еще в течение трех ликвидировали.
Пострадавших не было. Причину выяснят специалисты.
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