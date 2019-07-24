На Почтовой в Брянске сбили подростка-мотоциклиста
25 июля в областном центре произошла серьезная авария с мотоциклом и легковушкой, пострадал водитель двухколесного транспорта, об этом сообщили в одной из соцсетей.
Как объяснили очевидцы, парню на вид лет 14-16, он мчался на большой скорости.
«Славу богу не умер, пострадал. Улица Почтовая, школа 61», - поделился Сергей Ростов.
По словам Ирины Гавренковой, в аварии виновата девушка на авто, которая выезжала на главную дорогу и не уступила.
«Парень на мотоцикле ехал прямо. Единственное, он должен был одеть шлем», - прокомментировала Ирина.
В управлении ГИБДД дали такую информацию по ДТП.
За рулем иномарки Toyota Corolla находилась 30-летняя женщина. Выезжая с прилегающей территории, она столкнулась с мотоциклом BSE PH10 Lanner 125 RS под управлением 15-летнего водителя, который не имел прав на транспорт.
В итоге у пострадавшего покалечилось лицо и колени, врачи назначили ему лечение и отпустили домой.
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