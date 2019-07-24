На Речной в Володарском районе произошло серьезное ДТП с Bmv X5
25 июля в областном центре на Речной случилась авария с BMW X5 и Renault Symbol, пострадала пенсионерка.
Как сообщили работники ГИБДД, за рулем BMW X5 находился 51-летний водитель. Он врезался в Renault Symbol под управлением 47-летней автоледи. От удара последняя влетела в троллейбус. Общественный электротранспорт резко затормозил, от этого в салоне упала 85-летняя старушка.
Пострадавшая вывихнула плечо и ушибла ногу.
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