Под Навлей обнаружили боеприпас времен войны

22 июля в Рославле произошел пожар на 1-м Коммунистическом переулке, на помощь выезжали семь сотрудников МЧС 13-й части.

Вяземская полиция проводит расследование в связи с мошенничеством, которое совершили в отношении 66-летней местной жительницы.

Сафоновская полиция завела уголовное дело на ранее судимого 38-летнего местного жителя, его подозревают в краже.

24 июля в Сафонове случился пожар в жилом доме, на место выезжали огнеборцы 14-й части.

Сегодня большое распространение получили автономные источники питания (АИП). Бензиновые, газовые и дизельные переносные генераторы – незаменимые помощники во многих делах. Однако при их использовании нельзя забывать о правилах электробезопасности, несоблюдение которых грозит бедой.

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