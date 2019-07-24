Под Навлей обнаружили боеприпас времен войны
26 июля в лесу около села Синезерки Навлинского района местные жители нашли взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны.
На место вызвали саперов «Брянского пожарно-спасательного центра».
В два часа дня артснаряд (105мм) был обезврежен.
Напомним, около села Шемякино найдены опасные предметы.
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