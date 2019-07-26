В Дятькове Mitsubishi и Volkswagen не поделили дорогу, есть пострадавший

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В сотрудничестве с Правительством Московской области «Ростелеком» реализовал проект по масштабной модернизации системы теплоснабжения в Можайском городском округе. За три года компания построила две новые котельные, полностью реконструировала 38 устаревших сооружений и перевела 13 из них с жидкого и твердого топлива на газ. Благодаря инвестиционному проекту повышена надёжность и эффективность теплоснабжения и обеспечена бесперебойная поставка тепла и горячей воды в 2 900 зданий и сооружений. Более 700 из них – многоквартирные дома, в которых проживает свыше 58 тыс. жителей. Общий объем инвестиций «Ростелекома» в проект составил 761,8 млн руб.