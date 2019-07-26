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В Фокинском районе тушили двухэтажную дачу

Опубликовано Вчера, 19:48

27 июля в дачном общество «Металлист» Фокинского района загорелась двухэтажная дача, на место выезжали спасатели третьей части на двух автоцистернах.

Пожар случился в 08:07. Через 15 минут огнеборцы прибыли. Выяснилось, горело здание размером 4х6 метров.

Через девять минут пламя локализовали, еще через три ликвидировали.

Пострадавших не было.

Причина выясняется.

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