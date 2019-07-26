ДТП в Севске: ранена 63-летняя велосипедистка

27 июля в Севске случилась авария с «Жигули» и велосипедом, пострадала 63-летняя водитель.

У раненой велосипедистки ушиб грудной клетки, кроме этого, ей покалечило ноги и руки. Назначив лечение, врачи отпустили ее домой.

Сама авария произошла в 10:40 на улице Салтыкова-Щедрина. По данным ГИБДД, 26-летний парень, который не имел прав, находился за рулем «Жигули» и сбил 63-летнюю пенсионерку на велосипеде.