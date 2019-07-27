В Жуковке неустановленный автомобилист поменял планы 69-летней пенсионерки на велосипеде

27 июля в Жуковке на улице Карла Маркса случилась авария с неустановленной машиной и велосипедом, в итоге пострадала 69-летняя водитель двухколесного транспорта.

Инцидент произошел в 21:32. По данным сотрудников ГИБДД, неизвестный водитель на неустановленном авто сбил пенсионерку на велосипеде при обгоне. После ДТП автомобилист скрылся.

В итоге пожилая женщина покалечила левое плечо, левую ногу и повредила лоб. Врачи, назначив лечение, отпустили ее домой.