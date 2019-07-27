На трассе «Брянск-Гомель» произошла страшная авария, есть жертвы
29 июля на дороге «Брянск-Гомель» случилось жуткое ДТП, очевидцы в соцсетях сообщили о погибших.
Инцидент произошел около поворота к деревне Деменка. Два автомобиля не поделили дорогу. От удара вместо одной из машин осталась груда металла.
По словам свидетелей, в происшествии погиб житель Новозыбкова.
Официальных данных не поступало.
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