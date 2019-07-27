На трассе «Брянск-Гомель» произошла страшная авария, есть жертвы

24 июля в Сафонове случился пожар в жилом доме, на место выезжали огнеборцы 14-й части.

Сегодня большое распространение получили автономные источники питания (АИП). Бензиновые, газовые и дизельные переносные генераторы – незаменимые помощники во многих делах. Однако при их использовании нельзя забывать о правилах электробезопасности, несоблюдение которых грозит бедой.

29 июля в Ярцеве случилось возгорание, на место выезжали четыре спасателя 14-й части на двух автоцистернах.

49-летний смолянин может провести ближайшие восемь лет за решеткой за то, что умышленно избил местного жителя.

Филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» напоминает жителям области о безопасности при грозе. Чтобы обезопасить себя от поражающего удара молнии не следует забывать о том, что электрические разряды в атмосфере, как правило, «выбирают» самые высокие точки на местности. Их притягивают проводники – металлические предметы, водоемы, а также сильное электромагнитное поле - провода, телевышки, энергообъекты, находящиеся под напряжением.

Инцидент произошел около поворота к деревне Деменка. Два автомобиля не поделили дорогу. От удара вместо одной из машин осталась груда металла.

29 июля на дороге «Брянск-Гомель» случилось жуткое ДТП, очевидцы в соцсетях сообщили о погибших.

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