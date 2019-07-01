В Брянске наказали 23-летнюю сбытчицу фальшивых купюр

Суд Фокинского района приговорил 23-летнюю жительницу Навлинского района к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года за сбыт поддельных денег.

Дело остальных участников организованной группы выделили в отдельное производство.

Приговор в законную силу не вступил.

Согласно версии следствия, подсудимая с 11 октября по 29 ноября 2018 года занималась перевозкой и сбытом трех фальшивых банковских купюр номиналом в пять тысяч рублей.

Поддельные деньги приобретались в столичном регионе, перевозились в Брянск и сбывались в поселке Белые Берега в небольших торговых точках, где нет видеонаблюдения. Девушке в этой работе отводилась роль наблюдателя за обстановкой в момент сбыта фальшивок и один раз - роль сбытчицы.