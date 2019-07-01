Около Дубровки Renault и Volkswagen не смогли разъехаться, двое раненых

Две дамы 45 и 36 лет, пассажирки иномарки Volkswagen, запомнят 29 июля надолго, поскольку именно в этот день они, попав в аварию с авто Renault в Дубровском районе, получили серьезные травмы.

У 45-летнй пассажирки врачи диагностировали сотрясение мозга, кроме этого, женщина ушибла челюсть и грудную клетку. Сейчас она в больнице. 36-летняя дама ушибла шею. Получив лечение, она отправилась домой.

Само ДТП случилось в 20:50 на 190-м километре трассы «Орел-Смоленск». Работники Госавтоинспекции говорят, 44-летний автомобилист на иномарке Renault MASTER ехал из Брянска в Дубровку и врезался в стоящий Volkswagen PASSAT под управлением 26-летнего водителя, который пропускал встречный транспорт для поворота налево.