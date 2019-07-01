Брянская полиция ищет очевидцев ДТП в Советском районе
Брянские правоохранители проводят расследование и разыскивают свидетелей аварии, которая произошла 3 июля 2019 года на улице Авиационной.
Всех, кто что-нибудь знает о происшествии, просят сообщить по адресу: Брянск, проспект Московский, 61, кабинет 6 или по телефонам 8 (4832) 67-03-91, 67−03−61, 67−11−30.
Само ДТП случилось в половине первого ночи. Автомобилист на «Ладе» наехал на 37-летнего мужчину. В итоге у пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ссадины ног.
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Задавайте вопросы, УФАС на связи Товары, реклама которых запрещена
В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области все чаще поступают вопросы по поводу того, что вообще не допускается в рекламе.
«Ростелеком» запустил новую услугу «Ростелеком Экраны», которая предназначена для построения и централизованного управления распределенной сетью рекламно-информационных экранов для более широкого взаимодействия с аудиторией. Она позволяет создавать умные рекламные кампании, собирать данные о посетителях, таргетировать рекламу на видео-панелях для целевой аудитории, а также анализировать эффективность рекламных кампаний и проигрываемого контента.
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Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
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