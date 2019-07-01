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Брянская полиция ищет очевидцев ДТП в Советском районе

Опубликовано Сегодня, 14:16

Брянские правоохранители проводят расследование и разыскивают свидетелей аварии, которая произошла 3 июля 2019 года на улице Авиационной.

Всех, кто что-нибудь знает о происшествии, просят сообщить по адресу: Брянск, проспект Московский, 61, кабинет 6 или по телефонам 8 (4832) 67-03-91, 67−03−61, 67−11−30.

Само ДТП случилось в половине первого ночи. Автомобилист на «Ладе» наехал на 37-летнего мужчину. В итоге у пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ссадины ног.

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