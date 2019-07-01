В Сельце неизвестный автомобилист переломал кости 70-летней пенсионерке на велосипеде

Брянские сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку в связи с ДТП, которое произошло 29 июля в Сельцо, где пострадала 70-летняя женщина на двухколесном транспорте.

Инцидент случился в девять утра на перекрестке улицы Лягина и переулка 22 Партсъезда. Пожилая дама двигалась на велосипеде, и ее зацепил проезжавший автомобиль. Водитель с места аварии скрылся.

Сотрудники ГИБДД информацию о пострадавшей из Сельцовской больницы получили в 10:35. Выяснилось, старушке переломали лучевую кость слева. Сейчас она на домашнем лечении.