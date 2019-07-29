В Фокинке полыхал дачный дом

29 июля в Ярцеве случилось возгорание, на место выезжали четыре спасателя 14-й части на двух автоцистернах.

49-летний смолянин может провести ближайшие восемь лет за решеткой за то, что умышленно избил местного жителя.

Филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» напоминает жителям области о безопасности при грозе. Чтобы обезопасить себя от поражающего удара молнии не следует забывать о том, что электрические разряды в атмосфере, как правило, «выбирают» самые высокие точки на местности. Их притягивают проводники – металлические предметы, водоемы, а также сильное электромагнитное поле - провода, телевышки, энергообъекты, находящиеся под напряжением.

30 июля в поселке Стодолище Починковского района случился пожар, на помощь выезжали три огнеборца 36-й части.

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Возгорание случилось в 22:18. Через 10 минут огнеборцы прибыли по адресу. Выяснилось, пылал дачный дом размером 10х8 метров.

30 июля в садовом обществе «Металлист» на улице 8-я линия Фокинского района случился пожар, на тушение выезжали сотрудники МЧС третьей части на двух автоцистернах.

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