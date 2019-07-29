В Клинцовскую больницу с множеством переломов доставили 44-летнего мужчину

30 июля в Клинцовском районе случилась авария с «Жигули», пострадал 44-летний мужчина.

У гражданина множество переломов: таза, голени, кроме этого, он получил черепно-мозговую травму. Сейчас раненый в больнице.

Само ДТП произошло в 19:55 на третьем километре трассы «Клинцы-Сураж». Сотрудники ГИБДД говорят, 73-летний автомобилист на «Жигули» сбил 44-летнего пешехода, который шел по центру дороги.

Напомним, 67-летняя пенсионерка угодила под Opel АNТАRА 26 июля в областном центре на Московском проспекте.